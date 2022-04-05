Хоккеисты сборной Беларуси вместо чемпионата мира поедут в Тулу.

Чемпионат мира по хоккею – 2022 пройдет с 13 по 29 мая в Финляндии, но белорусы чужие на этом спортивном празднике жизни.

Как известно, из-за войны в Украине Международная федерация хоккея не допустила все белорусские сборные и клубные команды к международным соревнованиям под своей эгидой. Национальная сборная, таким образом, пропустит чемпионат мира 2022 года, юниорская сборная не сыграет на планетарном форуме в элитном дивизионе. Соответственно, не поедет на чемпионат мира и сборная России.

Как оказалось, Федерация хоккея Беларуси решила не отменять апрельский сбор команды, а Федерация хоккея России утвердила план турниров с участием сборной Беларуси. 1 и 2 мая состоятся товарищеские матчи между сборными России и Беларуси в Туле.

Далее в Санкт-Петербурге пройдет традиционный хоккейный турнир. В соревновании примут участие национальная и молодежная сборные России, а также команда Беларуси.

Кроме того, молодежная сборная России выступит на Кубке Черного моря, который пройдет с 24 по 31 мая на территории Образовательного центра «Сириус». Помимо двух составов российской молодежки в турнире примут участие юниорская сборная России U18 и молодежная сборная Беларуси.

Любопытно, что главный тренер сборной России Алексей Жамнов оказался не в восторге от того, что его подопечным придется собирать игроков на матчи с участием команды Беларуси.

«Чисто по-человечески… У ребят закончился сезон, – заявил Жамнов. – И собирать их в мае на сборы – для чего? Просто чтобы собрать? Ведь нет ни стимула, ничего. Другое дело, когда ты проводишь подготовительный этап перед каким-то турниром.

Может, федерация устроит Турнир дружбы народов? У меня пока нет такой информации. Если организуют и будет нужно сыграть – конечно, мы сыграем. Но я не понимаю – с кем? Те же казахи – участники чемпионата мира в Финляндии.

Если только с белорусами…

Трудно звать хоккеистов на сборы, если Россия может играть только с Беларусью. Где им взять мотивацию?»

Публикация из № 27 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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