В некоторых Telegram-каналах утром во вторник начала распространяться информация о гибели пограничников, патрулировавших зону отчуждения в Наровлянском районе и якобы подорвавшихся на мине.

“Госпогранкомитет официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Инцидентов, связанных с гибелью либо ранением военнослужащих органов пограничной службы Республики Беларусь, не происходило”, — сообщает пресс-служба ведомства.

В Погранкомитете посоветовали гражданам проверять информацию в госслужбах и доверять только официальным источникам.

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