Италия пополнила число европейских стран, высылающих российских дипломатов за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил о высылке 30 сотрудников посольства РФ.

Он рассказал, что сообщил о высылке вызванному в МИД послу России в Риме Сергею Разову. Основанием для объявления персонами нон-грата стала угроза национальной безопасности Италии.

Накануне 35 сотрудников российского посольства, заподозренных в шпионаже, были высланы из Франции. В официальном заявлении подчеркивается, что речь идет об общеевропейской инициативе. 40 российских дипломатов были высланы из Германии, 15 – из Дании. Наиболее жестко поступили Латвия и Литва. Они выслали российских послов и отозвали глав собственных дипломатических миссий в Москве. Как отмечает newsru.co.il со ссылкой на France 24, высылка стала ответом на массовые убийства мирных жителей Украины в Буче.

Комментируя известия о высылке, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, бывший президент РФ, заявил, что российский ответ будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений. “И тогда мы будем смотреть друг на друга через прицелы”, – сказал он.

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