В ЕС во вторник рассмотрят новый пакет санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

“Сегодня мы намерены одобрить новый пакет санкций, но мы все еще обсуждаем, что делать с энергетикой”, – цитирует Борреля “Интерфакс“.

По его словам, в частности, в ЕС нет единогласия по проблеме отказа от российского газа. “Принять единогласное решение не представляется возможным, поскольку есть такая страна – Венгрия, которая заявила, что наложит вето”, – отметил Боррель.

“Отказаться от того, чего не имеешь, просто, но странам, серьезно зависимым (от поставок российского газа- ИФ), сделать это очень сложно”, – добавил он.

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