Беларусь с апреля переходит на российские рубли в расчетах за газ, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Беларуси.

Соответствующие договоренности закреплены в документах, подписанных по итогам встречи министра энергетики Виктора Каранкевича, посла Беларуси в РФ Владимира Семашко с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, которая прошла сегодня в Санкт-Петербурге.

Документы определяют условия поставки российского газа в Беларусь в 2022 году с учетом перехода в расчетах на российские рубли.

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