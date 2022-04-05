Беларусь с апреля переходит на российские рубли в расчетах за газ, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Беларуси.
Соответствующие договоренности закреплены в документах, подписанных по итогам встречи министра энергетики Виктора Каранкевича, посла Беларуси в РФ Владимира Семашко с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, которая прошла сегодня в Санкт-Петербурге.
Документы определяют условия поставки российского газа в Беларусь в 2022 году с учетом перехода в расчетах на российские рубли.
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