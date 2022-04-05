Новый коммуникатор высокого уровня безопасности, который предназначен для использования в первую очередь государственными органами и предприятиями страны, начинает работу в Беларуси. Приложение уже доступно абонентам всех мобильных операторов.

Компания beCloud на базе услуги республиканской платформы «Предоставление доступа к программному обеспечению «DEPESHA-S» предоставило возможность абонентам МТС, А1 и life:) пользоваться коммуникатором Депеша.

Сервера для обеспечения взаимодействия пользователей коммуникатором Depesha размещаются в Республиканском центре обработки данных beСloud. При работе коммуникатора Depesha выполняются все требования по защите информации, определенные Указом Президента Республики Беларусь от 01.02.2010 № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет». Данный сервис является полностью белорусской разработкой.

Пользователям коммуникатора Depesha доступны все востребованные функции популярных мессенджеров: они могут обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, совершать аудиозвонки, передавать фото и видео, создавать и использовать групповые чаты. При этом, все передаваемые между пользователями сообщения надежно защищены от воздействия посторонних лиц, не участвующих в коммуникации.

В настоящее время пользование коммуникатором Depesha доступно для юридических лиц и государственных организаций, которые являются абонентами мобильных операторов.