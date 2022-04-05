Российская экономика уже не станет такой, какой была до военного конфликта. Если только не произойдут кардинальные изменения, считает Андрей МОВЧАН — известный российский экономист, CEOMovchan’sgroup.

Газета «Белорусы и рынок» поговорила с ним о мировой экономике и ситуации в России.

— Можно ли уже сейчас говорить о том, как военные действия в Украине повлияют на долгосрочные тенденции в мировой экономике?

— Война в Украине не меняет долгосрочные тенденции в развитии мировой экономики. Мир восстанавливается после пандемии и будет восстанавливаться. Однако в краткосрочной перспективе резкий рост цен на газ и нефть вследствие войны замедляет восстановление. Насколько затянется эта фаза — зависит от развития ситуации в Украине.

— ЕС адаптируется к новым ценам на энергоресурсы?

— В ЕС рост цен на энергоресурсы не приведет к кризису. Европейская экономика хорошо защищена. Просто если раньше мы рассчитывали, что она будет расти на 2–3 % в год, то в этом году, возможно, темпы роста составят 1 % или даже роста может не быть совсем. Для развитой экономики, с высокими доходами населения, ничего страшного в этом нет. Хотя еще недавно мы полагали, что европейские избиратели могут быть против высоких цен на нефть и газ, и политики будут подстраиваться под электорат, чтобы не потерять власть. Однако последние опросы показывают, что ради прекращения войны европейцы единодушны в готовности к экономическим трудностям.

— Как отразится на ЕС сокращение поставок металлов и пшеницы из России?

— Если Россия перестанет поставлять металлы напрямую в Европу, то они туда все равно поступят в достаточном объеме от других экспортеров. Россия не является критическим поставщиком, и ситуация с металлами не сильно скажется на европейских производителях.

А вот с зерном проблема серьезная. Украина в этом году вряд ли соберет урожай для экспорта, Россия не может экспортировать пшеницу по Черному морю. В связи с потерей импортных продуктов питания Россия сможет экспортировать меньше зерна, даже если откроется навигация. Будучи отрезанной от западных технологий, оборудования, семенного фонда и многих других вещей, в следующем году Россия не соберет урожай, достаточный для привычного экспорта.

— Мировые бренды уходят из России или приостанавливают свою деятельность. Даже «МакДональдс» временно закрывает все свои рестораны. Насколько пострадают эти компании от сложившейся ситуации?

— В зависимости от бренда их номинальный диапазон потерь в выручке — от долей процента до 10–15 %. Однако любая компания, решающая, уходить ли ей из России сейчас, понимает, что в 2022-м и в последующие годы она все равно потеряет большую часть российской выручки. Доходы россиян упадут катастрофически, курс рубля уже упал в 2 раза, импорт затруднен, вывоз прибыли из России невозможен. К тому же руководство компаний думает в первую очередь о капитализации (стоимости акций); в мире же сейчас для инвесторов огромное значение имеют моральные и этические аспекты, уровень рисков бизнеса компании. Поэтому такая компания, оставшись в России, возможно, сохранит, скажем, 5 % мировой выручки, но из-за протеста инвесторов на рынках потеряет 25 % своей капитализации. В этом смысле уходить, очевидно, выгоднее.

Конечно, уходя, компании оставляют активы. Но нужно понимать, что многие компании брали кредиты в российских банках. Уходя, они эти долги тоже оставляют в России.

— Правительство РФ намерено национализировать собственность компаний, покинувших Россию…

— Российские власти уже показали, как они действуют, отбирая чужое. Можно, конечно, национализировать рестораны МакДональдса, но, по сути, рестораны — это договоры аренды и дешевая мебель. Можно забрать предприятия МакДональдса, но что с ними делать без нормального администрирования, комплектующих и сырья для производства? Конечно, опустевшие рестораны МакДональдса можно превратить в «Пончики и блинчики» или «Шаурму», но это совершенно другая история.

— Российское правительство уверяет, что сможет заместить западные технологии и комплектующие импортом из Китая. Насколько это возможно?

— Некоторые технологии и комплектующие просто невозможно заменить китайскими, так как нет аналогов. Поэтому стоит быть готовыми к тому, что часть предприятий в России закроется. Например, у Китая нет современных технологий эффективной добычи нефти. Значит, добыча нефти и переработка в России будет падать. Кстати, она будет падать и еще по одной причине: сегодня многие трейдеры просто отказываются брать российскую нефть, и ее уже некуда отправлять. Значит, придется консервировать скважины, а при российском уровне технологий открыть их опять зачастую будет невозможно.

Частично какие-то европейские комплектующие можно заменить китайскими, но на перенастройку процессов потребуются месяцы, а то и годы. Более того, Китай играет свою игру, и, например, запчасти для самолетов он в Россию уже отказался поставлять. В любом случае, для российской экономики такая ситуация чревата зашкаливающей безработицей и большими потерями доходов населения. Падение покупательной способности, в свою очередь, приведет к тому, что перестанут производить даже те компании, которые не нуждаются в импортных деталях.

В итоге главным бенефициаром в конфликте России с Украиной станет Китай. Пекин фактически получает монопольный контроль над российскими ресурсами, а китайские производители могут на своих условиях устанавливать для россиян цены на свою продукцию.

— Владимир Путин заявил о максимальной экономической свободе для бизнеса в России. Смогут ли предприниматели самостоятельно обходными путями восстановить цепочки продаж и вытянуть экономику?

— Сказки про свободу бизнеса в России мы слышим все 22 года правления Путина. Налоговая со своим планом по сборам, силовики со своими аппетитами, местные бандиты, местные чиновники никуда не делись. Чихать они хотели на любую либерализацию, они тоже хотят есть, и чем хуже ситуация в стране, тем больше. Предпринимательство может свободно развиваться только тогда, когда есть законодательная защита, инвестиции, понимание перспектив и желание вкладываться. Сейчас ничего из этого в России нет.

— Туристов из нашего региона в этом году на турецких и европейских курортах не будет. Надолго?

— Надолго. Сейчас самолеты не летают, а дальше россияне и белорусы перестанут ездить просто потому, что обеднеют. При этом Турция, Израиль и Кипр хоть и теряют на туристах, но выигрывают, как бы это странно ни звучало, на российских беженцах, переезжающих туда на ПМЖ вместе со своими деньгами.

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