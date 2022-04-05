Экс-главред закрытой радиостанции «Эхо Москвы» доступно объяснил, что в головах у российских судей.

– В тоталитарном государстве репрессии – это часть государства, – сказал Алексей Венедиктов в эфире канала «Живой Гвоздь». – Человек выходит на улицу с простым листом бумаги – и на основании закона о «дискредитации» его судят.

Человек выходит с плакатом «Нет фашизму!» в стране, победившей фашизм, – и его судят.

Известнейший журналист доходчиво объяснил, какую роль в работе репрессивного аппарата играют исполнители, люди в мантиях.

– Что происходит в голове у этих судей? Как и у судьи, которая судила Навального (оппозиционного лидера. – Ред.), – у нее в голове следующая ступенька карьеры или потеря места. А потеря места судьи – это не просто большая зарплата, это еще и статус, и защита от государства. И у тебя выбор: чего это я буду жертвовать своими детьми ради этого идиота, который вышел с чистым листом бумаги? Вот что в голове у этого судьи.

С полицейскими происходит примерно то же самое. Мы же видели историю с Росгвардией, когда 12 человек из Краснодарского края отказались ехать в Украину. Причем вполне легально, у них не было загранпаспортов, и они сказали: нет, мы на учениях в Крыму. Их уволили, и думаю, что их жизнь не будет сладкой, – привел пример Венедиктов.

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А чем отличаются белорусские судьи от российских? Ничем. Наоборот, российские переняли опыт у наших. Печально, но в головах и одних, и других одно – репрессии.

Публикация из № 27 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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