За сколько лет можно заработать миллион долларов в Беларуси

Работая десятки лет, люди зачастую не задумываются, сколько денег они заработали в совокупности.

В этом исследовании аналитики Picodi.com посчитали, за сколько лет жители разных стран могут заработать миллион долларов, получая среднемесячную заработную плату по стране.

В рейтинг попали 102 страны мира. Если учитывать все получаемые деньги, быстрее всего заработают миллион жители Швейцарии — 13 лет и 4 месяца. На втором месте Австралия с результатом 20 лет и 1 месяц. На 1 месяц дольше должны поработать жители Сингапура — 20 лет и 2 месяца. Замыкают пятёрку лидеров Люксембург (20 лет и 4 мес.) и США (23 г. и 1 мес.).

Беларусь занимает 84-ю позицию рейтинга. Получая среднестатистическую заработную плату по стране, заработать миллион долларов можно за 231 год и 5 месяцев. Соседняя Россия занимает 70-е место (191 г. и 9 мес.). Польша занимает 41-е место (80 лет и 3 мес.), Украина на 61-й позиции (145 лет и 6 мес.), Латвия на 46-й (89 лет и 1 мес.), а Литва на 40-й — 74 г. и 4 месяца.

Более 400 лет потребовалось бы работать жителям Пакистана, Нигерии и Уганды: 427 лет и 6 мес., 435 лет и 6 мес., 515 лет и 1 мес. соответственно.

Методология и источники данных

Данные о размере средней заработной платы после вычета налогов и обязательных взносов взяты с сайта numbeo.com, где собираются тысячами пользователей со всего мира. Для конвертации валют мы использовали средний курс Google Finance за март 2022 г. Доллар США на момент конвертации был равен 3,22 р.

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