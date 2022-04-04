В Беларуси сократились депозиты физических и юридических лиц по сравнению с началом года в иностранной валюте и белорусских рублях.

Об этом говорится в статистическом бюллетене Национального банка.

В нем отмечается, что депозиты юридических лиц в национальной валюте в составе широкой денежной массы на 1 марта 2022 г. составили 9 048,5 млн. рублей и по сравнению с началом 2022 года уменьшились на 9,7%. По сравнению с 1 марта 2021 года депозиты юридических лиц в национальной валюте увеличились на 25,5%, пишет сайт белорусских исследований thinktanks.by

Депозиты юридических лиц в иностранной валюте в составе широкой денежной массы на 1 марта 2022 г. составили 5 438,1 млн. долларов и по сравнению с началом 2022 года уменьшились на 6,6%. По сравнению с 1 марта 2021 года депозиты юридических лиц в иностранной валюте увеличились на 4,6%.

Депозиты физических лиц в национальной валюте в составе широкой денежной массы на 1 марта 2022 г. составили 8 280,1 млн. рублей и по сравнению с началом 2022 года уменьшились на 2,7%. По сравнению с 1 марта 2021 года депозиты физических лиц в национальной валюте увеличились на 5,8%.

Депозиты физических лиц в иностранной валюте в составе широкой денежной массы на 1 марта 2022 г. составили 5 168,2 млн. долларов и по сравнению с началом 2022 года уменьшились на 0,4%. По сравнению с 1 марта 2021 года депозиты физических лиц в иностранной валюте уменьшились на 11,3%.

В обзоре сообщается, что объем наличных денег в обороте на 1 марта 2022 г. по сравнению с 1 января 2022 г. увеличился на 8,3% и составил 5 110,1 млн. рублей. По сравнению с 1 марта 2021 года объем наличных денег в обороте увеличился на 21,4%.

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