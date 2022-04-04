«Умный» бинт введет лекарство в рану при обострении инфекции

Группа исследователей швейцарского исследовательского центра Empa под руководством Фэй Пана и Цюнь Жэня разработала перевязочный материал, реагирующий на обострение инфекции и, если точнее — на повышение температуры тела.

Как известно, применение антибиотиков чревато побочными эффектами, а чрезмерное употребление приводит к «привыканию» к ним инфекций. Далеко несовершенны и перевязочные материалы — они непрозрачны, что затрудняет контроль за состоянием ран и снижает эффект их лечения, пишет Техкульт.

Основа инновационного перевязочного материала — тонкая мембрана из нановолокон, изготовленных из смеси полимеров РММА и биосовместимого полимера Eudragit. За мембраной разместили антисептик октенидина дигидрохлорид.

Пока температура тела в районе раны находится в пределах 32-34 °C смесь находится в твердом «нерабочем» состоянии. Однако при повышении до 37 °C, происходит размягчение полимеров, и они начинают выделять антисептик в зараженную ткань. После нормализации температуры оставшийся в повязке препарат вновь твердеет. Всего она рассчитана на пять применений.

В настоящее время исследователи работают над снижением температурного «порога» материала и изучают возможности использования других медикаментов, включая настоящие антибиотики.

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