Баскетболисты сербской «Црвены Звезды» отказались держать баннер в поддержку Украины перед гостевым матчем Евролиги против литовского «Жальгириса».

Отмечается, что баннер держали игроки принимающей команды и судьи. Стартовая пятерка белградского клуба, в числе которой были и два американских баскетболиста Аарон Уайт и Нейт Уолтерс, ранее выступавшие за «Жальгирис», убрали руки за спину, сообщает МатчТВ со ссылкой на Basket News.

В ответ на это действие публика освистала игроков «Црвены Звезды». Как утверждает издание, болельщики литовского клуба выкрикивали оскорбления в адрес гостей и Сербии.

Литовское издание LRT сообщает, что по ходу четвертой четверти возник конфликт между болельщиками команд, в результате чего в ситуацию пришлось вмешаться полиции.

Матч завершился победой «Жальгириса» в овертайме со счетом 103:98.

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