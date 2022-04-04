Польские пограничные и таможенные службы усилили проверку грузового транспорта на въезд в Беларусь.

Об этом сообщает Польское агентство печати.

“Все наши пограничные и таможенные службы очень тщательно проверяют каждую машину. Мы должны быть уверены, что в них не перевозятся товары двойного назначения. Это указание как министра финансов, так и министра внутренних дел”, – рассказал агентству заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик.

Польский чиновник отметил, что в результате тщательного досмотра транспорта ожидание в очереди на границе может достигать 80 часов. Он пояснил, что пограничники и таможенники находятся в условиях войны, и должны тщательно проверять, не перевозятся ли какие-либо товары, которые могут быть использованы в России для ведения войны.

-Лучшим решением для Евросоюза будет введение экономической блокады России, – считает Вонсик.

По его словам, пока закрывается польско-белорусская граница, через которую транспорт двигается в Россию, товары идут из Ростока или Гамбурга в Петербург.

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