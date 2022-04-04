Пенсионерка дала отпор грабителю

На ул.Кижеватова неизвестный мужчина напал на женщину, ударил бутылкой по голове и попытался похитить сумку с личными вещами, сообщает МВД.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Октябрьского РУВД задержали нападавшего. Им оказался 45-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Гродно, работающий в столице подсобным рабочим на строительном объекте.

Выяснилось, что мужчина увидел потерпевшую на улице и решил похитить находящуюся при ней сумку. Задержанный напал на женщину, нанес ей удар бутылкой по голове, повалил на землю и начал избивать, пытаясь вырвать из рук сумку. Минчанка не растерялась и оказала активное сопротивление, после чего нападавший скрылся с места происшествия.

Задержанный в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело.

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