МИД Беларуси объяснил, как поставить апостиль на документы:

«В связи с большим количеством обращений для осуществления процедуры проставления апостиля / легализации официальных документов с 5 апреля 2022 г. на временной основе вводится предварительная запись граждан, — говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел. — Журнал записи на прием находится на посту охраны в Главном консульском управлении МИД (ул. Карла Маркса, 37а).

Запись на прием ведется по рабочим дням с 10:30 до 12:00 (не более 50 человек или 150 документов в день).

Иногордние заявители могут быть приняты как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди, через одного посетителя, записанного на прием, по предъявлении паспорта с соответствующей регистрацией.

В целях соблюдения очередности приема, просим заявителей, записавшихся заранее, в день приема иметь при себе паспорт или водительское удостоверение.

Прием документов осуществляется по предварительной записи по

рабочим дням с 08:00 до 10:30; выдача документов: с 15.00 до 16.00».

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