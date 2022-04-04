Прокуратура города Минска направила в Минский городской суд уголовное дело в отношении журналистов Андрея Александрова, Ирины Злобиной, Дмитрия Новожилова и Ирины Левшиной.

Им инкриминировано:

Александрову и Злобиной – “подготовка с 14 августа 2020 года по 12 января 2021 года не менее 260 лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, путем оплаты административных штрафов, счетов за питание в местах содержания и отбывания административных арестов, счетов за услуги адвокатов, участвующих в административных и уголовных процессах, а также оказывающих иную юридическую помощь, оказание помощи иностранной организации «БАЙХЭЛП» и ее представителям в деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь”.

Новожилову, Левшиной и Александрову – “создание из числа работников ЗАО «БЕЛАПАН» и иных лиц группы граждан, которая в 2020-2021 годах осуществляла экстремистскую деятельность в виде создания и размещения на интернет-ресурсах ЗАО «БЕЛАПАН» материалов с признаками экстремизма, а также и руководство таким формированием”.

Новожилову и Александрову – “уклонение от уплаты ЗАО «БЕЛАПАН» налогов при упрощенной системе налогообложения за 2015 – 2020 годы и подоходного налога с физических лиц за февраль 2015 года – апрель 2021 года путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, что повлекло причинение государству ущерба в размере около 450 тыс. рублей”.

Избранную ранее в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу заместитель прокурора города Минска при направлении дела в суд оставил без изменения.

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