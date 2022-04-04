Креативная контрабанда, или Как нелегальные сигареты из Беларуси попадают в другие страны

В прошлом году государства-соседи Беларуси отмечали рост табачной контрабанды из нашей страны. В начале текущего года сообщения о попытках нелегального ввоза сигарет из Беларуси продолжают поступать.

В прошлом году аудиторская компания KPMG опубликовала исследование «Потребление нелегальных сигарет в ЕС, Великобритании, Норвегии и Швейцарии».

Согласно данным компании, объем ввоза нелегальных сигарет из Беларуси в страны Евросоюза после трехлетнего спада увеличился в 2020 году почти в 1,5 раза — с 2,2 до 3,2 млрд штук, или с 7 до 9% нелегального потребления. При этом доля белорусских сигарет в общем объеме 29% нелегальных «белых» сигарет (тех, что продаются под своими марками) выросла с 15,8% до 29%, пишет издание “Белорусы и рынок”.

Если верить цифрам, представленным KPMG, то получается, что доля белорусских сигарет на нелегальном рынке Литвы составляла в 2020 году 88%, Латвии — 70,9%, Польши — 43,6%. В странах, с которыми РБ не граничит, доля белорусской контрабанды была меньше: в Венгрии — 18,75%, Швеции — 14%, Великобритании — 12,6%, Германии — 4,4%.

В то же время ряд экспертов считает, что относиться к расчетам международных агентств нужно с осторожностью, так как они не всегда отражают полную картину. Известны случаи, когда контрафактные сигареты (т.е. новый продукт, созданный на основе существующего оригинала) под белорусскими брендами производились на подпольных фабриках в России, Польше, Украине и затем реализовывались в этих странах. То есть по факту Беларусь к этим объемам не имела никакого отношения.

В свою очередь, российский или украинский контрафактный продукт под белорусским брендом мог далее следовать в страны Евросоюза для дальнейшей реализации.

Способы незаконной доставки сигарет из Беларуси были различными и порой весьма оригинальными. Особенно это характерно для контрабанды, которая шла в соседние страны — Литву, Польшу, Латвию, Украину и Россию.

Нелегальный табачный рынок Европы и Беларусь

В прошлом году аудиторская компания KPMG опубликовала исследование «Потребление нелегальных сигарет в ЕС, Великобритании, Норвегии и Швейцарии».

Согласно данным компании, объем ввоза нелегальных сигарет из Беларуси в страны Евросоюза после трехлетнего спада увеличился в 2020 году почти в 1,5 раза — с 2,2 до 3,2 млрд штук, или с 7 до 9% нелегального потребления. При этом доля белорусских сигарет в общем объеме 29% нелегальных «белых» сигарет (тех, что продаются под своими марками) выросла с 15,8% до 29%.

Если верить цифрам, представленным KPMG, то получается, что доля белорусских сигарет на нелегальном рынке Литвы составляла в 2020 году 88%, Латвии — 70,9%, Польши — 43,6%. В странах, с которыми РБ не граничит, доля белорусской контрабанды была меньше: в Венгрии — 18,75%, Швеции — 14%, Великобритании — 12,6%, Германии — 4,4%.

В то же время ряд экспертов считает, что относиться к расчетам международных агентств нужно с осторожностью, так как они не всегда отражают полную картину. Известны случаи, когда контрафактные сигареты (т.е. новый продукт, созданный на основе существующего оригинала) под белорусскими брендами производились на подпольных фабриках в России, Польше, Украине и затем реализовывались в этих странах. То есть по факту Беларусь к этим объемам не имела никакого отношения.

В свою очередь, российский или украинский контрафактный продукт под белорусским брендом мог далее следовать в страны Евросоюза для дальнейшей реализации.

Способы незаконной доставки сигарет из Беларуси были различными и порой весьма оригинальными. Особенно это характерно для контрабанды, которая шла в соседние страны — Литву, Польшу, Латвию, Украину и Россию.

В Литву — в вагонах со щебнем

В конце прошлого года литовские пограничники отмечали рост табачной контрабанды из Беларуси. За 11 месяцев 2021 года было задержано 2 410 197 пачек нелегальных сигарет, бо́льшая часть из них была отмечена белорусскими акцизными марками.

По данным Службы охраны госграницы Литвы, несмотря на то, что количество задержанной контрабанды значительно увеличилось, сократилось число самих случаев контрабанды и задержанных лиц из-за попыток перевезти более крупные грузы.

Участившаяся со второй половины 2020 года контрабанда табачных изделий из Беларуси по железной дороге не снизилась и в 2021 году — около 41% всех изъятых сигарет были контрабандой, которую доставляли поездом.

Чтобы скрыть сигареты от таможенного контроля нарушители часто используют конструктивные полости легкового и грузового транспорта, а также специально изготовленные тайники в фурах, железнодорожных вагонах и цистернах.

В январе 2022 года литовские пограничники нашли нелегальные сигареты с белорусскими акцизами в деревянных столешницах, в феврале — в мешках с промышленной сажей, в марте — в грузовых контейнерах с дровами и в вагонах со щебнем.

В прошлом году сотрудники таможни находили табачную контрабанду в прицепах с кирпичом и цементом, а также в вагонах с удобрениями, древесиной, гравием и щебнем.

В Латвию — по реке

Государственная пограничная служба Латвии заявила о значительном росте контрабанды сигарет из Беларуси в конце прошлого года. Только в декабре было изъято 240 тыс. контрабандных сигарет. Часть из них пытались переправить в Латвию по воде.

В середине декабря 2021 года сотрудники Даугавпилсской администрации обнаружили на реке Даугава (Западная Двина) плот, который по воде пересек государственную границу. Плот состоял из нескольких соединенных между собой ящиков, упакованных в полиэтиленовую пленку. При вскрытии ящиков было обнаружено 100 тыс. контрабандных сигарет с белорусскими акцизными марками.

В марте текущего года пограничники вновь пресекли незаконное перемещение сигарет через белорусско-латвийскую границу по подобной схеме, выловив из Даугавы плот с контрабандными сигаретами (более 40 тыс. штук).

В 2022 году латвийские таможенники предотвратили ввоз крупной табачной контрабанды из Беларуси по железной дороге и изъяли более 200 тыс. пачек сигарет. Нелегальные сигареты были спрятаны в металлических ведрах с гидроантрацитом.

В Польшу — с помощью дрона

В прошлом году польские таможенники в основном фиксировали попытки нелегального ввоза сигарет из Беларуси автомобильным транспортом и по железной дороге.

В 2021 году в Польше задержали крупнейшую в истории контрабанду сигарет из Беларуси — почти 2,5 млн пачек на сумму около 37 млн злотых. При проверке товарных контейнеров выяснилось, что вместо заявленных вермикулита (минерала, используемого для теплоизоляции) и нагревательных элементов в них содержались нелегальные сигареты.

Однако были и более оригинальные способы доставки нелегальной табачной продукции на территорию Польши. Летом 2021 года польские пограничники пресекли попытку контрабанды табачных изделий с помощью беспилотного летательного аппарата — дрона.

Дрон, летевший из Беларуси в Польшу, сбросил груз в километре от границы и вернулся в Беларусь. На точке сброса польские пограничники обнаружили 2 тыс. пачек сигарет с белорусскими акцизами на сумму почти 30 тыс. злотых.

В Украину — в прицепе с торфом

Государственная пограничная служба Украины фиксировала гораздо меньше случаев табачной контрабанды из Беларуси, чем, например, пограничники Литвы или Польши. Но отдельные попытки ввоза нелегальных сигарет были.

Так, в конце прошлого года украинские пограничники задержали гражданина Беларуси, который пытался провезти в прицепе большегруза, заполненного торфом, 144 тысячи пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.

В Россию — по схеме «ложного транзита»

В начале 2022 года директор по корпоративным отношениям и коммуникациям российского офиса компании JTI Сергей Глушков заявил, что более половины распространяемых в России контрабандных сигарет поставляются из Беларуси.

Глушков отмечал, что контрабандисты активно используют схему прерванного или ложного транзита, когда сигареты белорусского происхождения, формально направляющиеся через территорию РФ в третьи страны, разгружаются в России и вводятся в нелегальный оборот.

В конце 2021 года эксперты Счетной палаты РФ также обращали внимание на доминирующую роль Беларуси в поставках контрабандной табачной продукции. Из-за большого распространения нелегальной табачной продукции бюджет России, по оценке Счетной палаты, потерял за прошедшие пять лет 295,6 млрд российских рублей.

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