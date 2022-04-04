Эхо девяностых: таксист избил битой бывшего работодателя

Разборки мужчина устроил из-за нежелания шефа повторно принять его на работу, сообщает МВД.
В Ивацевичах 71-летний пенсионер ранее работал водителем такси на местного предпринимателя. Затем ненадолго ушел в другую фирму, а вскоре захотел вернуться обратно. Однако директор отказал ему.
Обиженный водитель подкараулил бизнесмена на улице и напал с битой: сначала повредил крышу и дверь его авто, а когда тот вышел из машины, дважды ударил 46-летнего мужчину по ногам.
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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