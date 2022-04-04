Советом управляющих Европейского банка реконструкции и развития было принято решение о незамедлительном закрытии доступа Республики Беларусь и Российской Федерации к финансам банка. Пресс-релиз опубликован на сайте финансового учреждения. В опубликованном сообщении сказано о том, что руководство ЕБРР приняло решение ввести жесткие ограничительные меры против России и Беларуси после того, как российским президентом Владимиром Путиным было приято решение начать военную спецоперацию, направленную на денацификацию и демилитаризацию Украины. Доступ РФ и РБ к ресурсам ЕБРР будет приостановлен после того, как вступит в силу решение совета управляющих банка.

Принятое решение означает, что ни в России, ни в Беларуси не будет проектов с участием финансов ЕБРР или иной деятельности в рамках технического сотрудничества. Кроме того, руководство ЕБРР может приостановить или полностью закрыть доступ к выборке финансовых средств по уже действующим проектам. Принятое решение направлено на то, «чтобы обе страны четко понимали, что они подорвали ценности, важные как для нашего института, так и для всего международного сообщества».

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