Был настолько пьян, что не помнит, как сбил человека

Следственным управлением УСК по Могилевской области завершено расследование уголовного дела о ДТП, в результате которого погиб пешеход.

По данным следствия, днем 23 ноября 2021 года в городском поселке Хотимск на обочине возле своего дома местная жительница обнаружила молодого мужчину, лежащего на земле без сознания. Женщина вызвала скорую помощь и милицию – было очевидно, что его сбил автомобиль. Прибывшие врачи госпитализировали пострадавшего в больницу. Спустя несколько дней он скончался.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий в этот же день был обнаружен автомобиль с характерными для ДТП повреждениями, установлен его владелец – 49-летний житель Смоленской области. На момент задержания мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По результатам медицинского освидетельствования в его крови обнаружен этиловый спирт в концентрации 3,15 промилле.

В ходе следствия установлена хронология этого дня: 49-летний мужчина, отвезя свою сожительницу на работу, встретил приятеля. Ранее утреннее время не стало помехой для того, чтобы отметить встречу: мужчины употребляли спиртное, а затем разошлись каждый по своим делам. Наличие хорошей дозы алкоголя в организме не остановило водителя сесть за руль своего автомобиля. Около часа дня двигаясь на машине по грунтовой дороге, на Т-образном перекрестке мужчина выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на идущего по проезжей части 21-летнего местного жителя. В результате ДТП молодой человек получил тяжелые травмы. Не предприняв мер по оказанию помощи пострадавшему, водитель уехал. Свое транспортное средство он бросил под забором дома знакомого и отправился дальше употреблять спиртное. Ранее мужчина на территории Беларуси к уголовной ответственности не привлекался. В ходе допроса мужчина пояснил, что не помнит событий того дня, а также о ДТП и освидетельствовании. Действия 49-летнего мужчины квалифицированы по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч.3 ст.159 (заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни состояние) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

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