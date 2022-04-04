Аналитики Евразийского банка развития представили краткую экономическую аналитику, касательно нескольких стран, включая Республику Беларусь. По данным ЕАБР, белорусский рубль за март ослаб к корзине иностранных валют на 6,6%, пишет портал 024.by.

Изменение стоимости корзины валют отражает влияние фундаментальных и спекулятивных факторов на курс рубля, а изменения курса к отдельным иностранным валютам в большей степени определяются их кросс-курсами на внешних рынках. Эксперты ЕАБР сообщают, что с середины прошедшей недели (28 марта – 3 апреля) белорусский рубль укреплялся к корзине инвалют, что указывает на превышение предложения валюты над спросом. Однако в целом за весь март белорусский рубль ослаб на 6,6%.

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