Украинский певец Макс Барских заявил, что вступает в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом он рассказал на своих страницах в соцсетях.

«Ну что, друзья, всем привет. С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог подумать, еще месяц назад единственное, что было у меня в руках, – это микрофон, время меняется», – отметил музыкант.

Напомним, что Макс Барских до войны в Украине был русскоязычным. Но нападение на свою родину воспринял как настоящий патриот Украины.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»