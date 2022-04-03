Украинско-российские переговоры перенесли из Беларуси в Турцию по настоянию Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

“Мы были бы рады продолжать переговоры именно в Беларуси. Но этого не хотят украинцы. Для них это почему-то или неудобно, или по каким-то другим причинам”, – сказал Песков в интервью телеканалу “Беларусь 1”.

При этом он отметил, что “главное – нащупать то место, где мы сходимся с украинскими переговорщиками”. “Главное, чтобы они продолжались. Хоть в Стамбуле, хоть где. Но главное, чтобы продолжались. Потому что в конечном итоге все хотят, чтобы цели военной операции были достигнуты как можно скорее и эти боевые действия прекратились. Это возможно путем этих мирных переговоров”, – отметил представитель Кремля.

Он также заметил, что переговоры “идут не просто”.

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