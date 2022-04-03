Литва решила больше не импортировать природный газ из России, став первой страной ЕС, полностью отказавшейся от российского газа.

“Мы первая страна ЕС среди получавших газ от “Газпрома”, которая стала независимой от поставки газа из России”, – заявил министр энергетики Дайниус Крэйвис.

“Начиная с этого месяца в Литве больше не будет российского газа. Много лет назад моя страна приняла решения, которые ныне позволяют нам без боли разорвать энергетические связи с РФ. Если мы смогли – остальная Европа также сможет”, – сказал президент страны Гитанас Науседа.

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