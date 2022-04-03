ФИФА опубликовала календарь чемпионата мира в Катаре: хозяева не сыграют в матче открытия

На сайте ФИФА опубликован календарь чемпионата мира-2022 года, который пройдет в ноябре-декабре этого года в Катаре.
Примечательно, что в матче открытия не сыграет сборная-хозяйка первенства.
В первой игре чемпионата, 21 ноября, на поле выйдут команды Сенегала и Нидерландов. Хотя изначально планировалось, что матчем открытия станет противостояние Катара с Эквадором.
Эти сборные сыграют в этот же день, но несколькими часами позже.
Отметим, что сборная хозяев не сыграет в первом матче мирового первенства впервые с 2002 года. Тогда на турнире в Японии и Южной Корее, когда на поле первыми вышли команды Франции и Сенегала.
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