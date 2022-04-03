С 3 апреля 2022 года выезд из Беларуси не ограничен. Если каким-то чудом вы обзавелись визой для выезда в Евросоюз, euroby.info напоминает, что изменилось с 2020 года.

Выезд из Беларуси на личном авто платный

С июня 2021 года действует «налог» на выезд машин массой до 5 тонн из Беларуси в сторону Евросоюза. Оплату в размере 1 базовой величины (примерно 10$) необходимо совершить до въезда в пункт пропуска через банк. Плата стандартная и не зависит от количества пассажиров.

Открыты не все пункты пропуска

На границе с Литвой открыты все пункты пропуска, но зато с Польшей на начало апреля 2022 года работают лишь 2 пункта пропуска: Берестовица – Бобровники (Гродненская область) и Тересполь – Брест (Брестская область). Пассажирских поездов в Польшу, а также из Минска в Вильнюс пока нет.

Электронная очередь на границе

При выезде на своей машине из Беларуси, прежде чем заезжать непосредственно на границу, машины должны следовать на специальную стоянку перед пунктом пропуска, где формируется электронная очередь. Электронная очередь действует во всех ныне открытых пунктах пропуска на белорусско-польской и белорусско-литовской границе, кроме ПП «Привалка» около Гродно и ПП «Лоша», где очередь формируется «по-старинке» по ходу движения прямо перед пунктом пропуска, также как и при выезде из Польши и Литвы.

Короновирусные ограничения

В Польшу можно приезжать без тестов, без сертификатов о вакцинации, без карантина.

В Литву ехать можно лишь при наличие ПЦР-теста, сделанного в течение 0-72 часа до въезда либо при наличии сертификата о вакцинации признанными в ЕС вакцинами: Comirnaty (Pfizer), Janssen, Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca), Nuvaxovid (Novavax) и Covishield (AstraZeneca). При возвращении в Беларусь из-за границы не нужно находиться в самоизоляции, не нужно иметь тестов и сертификатов о вакцинации (касается лишь лиц, проживающих постоянно в Беларуси и её граждан).

Документы для выезда

Белорусские пограничники с 3 апреля 2022 года больше не требуют основания для выезда из страны, проверяется как и до 2020 года лишь наличие действующего паспорта у путешественника. Но визы в Евросоюз для белорусов никто не отменял и даже её наличие не гарантирует, что человека пропустят в Польшу или Литву. Нужны ещё страховка, основания поездки, деньги (и лучше наличные).

Нормы ввоза из Евросоюза

Разрешено привозить из Польши и Литвы новые товары для личного пользования общим весом до 25 кг и общей стоимостью до 500 евро на человека. По ассортименту товара ничего за 2 года не поменялось, всё также нельзя привозить мясные продукты или свежую рыбу, существуют ограничения на ввоз электрооборудования, чаще чем раз в год.

Пропали некоторые торговые сети

Не ищите в Польше магазины с автомобильной косметикой Norauto или супермаркеты Tesco, Piotr i Pawel. Кризис из-за коронавируса вынудил ряд торговых сетей закрыться или уйти с рынка. На месте Tesco в той же Сокулке появился Netto.

Оплата белорусскими картами заграницей

Из-за санкций на банковский сектор Беларуси лучше не рассчитывать на то, что белорусская карта будет всегда и везде работать в Евросоюзе. Рекомендуем при поездке за границу иметь «на всякий пожарный» наличные деньги.

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