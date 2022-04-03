Президент Евросоюза Шарль Мишель запустил хештег “Бучанская резня” и анонсировал новые санкции против РФ.

Напомним, что Буча это город под Киевом. После отступления российских войск стало понятно, что пережили люди за время, пока были под оккупацией.

“Шокирован ужасающими фотографиями зверств, совершенных российской армией в освобожденной Киевской области #BuchaMassacre. Дальнейшие санкции и поддержка ЕС на подходе. Слава Украине!”, — написал политик в своем Twitter после того как увидел фото погибших людей из Бучи.

Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts. Further EU sanctions & support are on their way. Слава Україні! — Charles Michel (@eucopresident) April 3, 2022

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович записал специальное обращение о массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городах Буча, Ирпень и Гостомель.

“Буча, Ирпень и Гостомель – это города, которые освобождены, представляют собой картинку из фильма ужасов, постапокалиптического. Среди уже найденных жертв этих военных преступлений: изнасилованные женщины, которых пытались сжечь, представители местного самоуправления, дети, старики, мужчины, во многих завязаны руки, следы пыток, люди убиты выстрелами в затылок”, – рассказал он.

Глав МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал миссию Международного суда приехать в Бучу для сбора доказательств.

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