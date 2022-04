Президент Евросоюза Шарль Мишель запустил хештег “Бучанская резня” и анонсировал новые санкции против РФ.

Напомним, что Буча это город под Киевом. После отступления российских войск стало понятно, что пережили люди за время, пока были под оккупацией.

“Шокирован ужасающими фотографиями зверств, совершенных российской армией в освобожденной Киевской области #BuchaMassacre. Дальнейшие санкции и поддержка ЕС на подходе. Слава Украине!”, — написал политик в своем Twitter после того как увидел фото погибших людей из Бучи.

Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre

EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts.

Further EU sanctions & support are on their way.

Слава Україні!

— Charles Michel (@eucopresident) April 3, 2022