Еще в январе директор ЦРУ Уильям Бернс тайно приехал в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Были переданы данные о плане России по военному вторжению. Речь шла об интервенции с Беларуси через Чернобыль и намерениях захватить аэродром в Гостомеле для атак на главный город страны. Такая информация могла сыграть решающую роль в успехе украинского государства в отражении российского нападения в первые дни войны. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В январе разведка Вашингтона уже была осведомлена о планах оккупационных российских войск по наступлению с Беларуси по самому короткому пути – через Чернобыльскую зону отчуждение. Сведения включали и тактику по захвату аэродрома в Гостомеле, чтобы использовать объект как плацдарм для атаки на Киев.

Кроме того, в статье также идет речь о последней попытке лидеров Европы поговорить с Путиным, чтобы он отказался от военного нападения на Украину. Шли переговоры и между лидерами правительств стран западного мира.

Подчеркивается, что далеко не все союзники США на Западе верили данным Центрального разведывательного управления о намерении Путина осуществить военное вторжение в Украину.

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