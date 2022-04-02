Советская и российская актриса Александра Яковлева умерла на 65-м году жизни.

Об этом сообщил режиссер Николай Лебедев, который с ней работал.

“Это, к несчастью, произошло”, – сказал режиссер. Он добавил, что актриса уже давно тяжело болела. По имеющейся информации, у нее было онкологическое заболевание.

По мнению Лебедева, Яковлева была “яркой и неординарной личностью, умевшей противостоять всем невзгодам”. “Она сражалась до последнего. <…> Мои самые искренние соболезнования родным. Они ее очень берегли. Помогали всеми силами”, – отметил он.

Режиссер отметил яркую и глубокую актерскую игру Яковлевой. “Она была очень разной, но при этом очень запоминающейся, необыкновенной: то жесткой, то хрупкой. Всегда очень глубокая”, – вспоминает он.

Александра Яковлева известна по ролям в фильмах “Экипаж”, “Чародеи”, “Человек с бульвара Капуцинов”, “Понедельник начинается в субботу” и многим другим.

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