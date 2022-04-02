“Попросил любовник”. Гомельчанка снималась в порно вместе с малолетней дочерью

Оперативниками в сфере нравов была получена информация, что белорусский интернет-пользователь активно обменивается в сети порнофайлами, в том числе с изображением несовершеннолетних. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители вышли на гомельчанку, причастную к производству данного контента, сообщает МВД.

Установлено, что 38-летняя женщина по настоянию своего 47-летнего знакомого снимала себя и за денежное вознаграждение высылала ему порноматериалы. Позже, по его просьбе, вовлекла в съёмки свою 6-летнюю дочь.

– А какие вы снимки изготавливали? Вы фотографировали её голую? Зачем вы это делали? – спрашивает милиционер.

– Частично в одежде и голую. Просил мой знакомый, скажем, хороший мужчина, любовник. Для своего, как выразиться, интереса, – отвечает гомельчанка.

В изъятом у фигуранта компьютере обнаружен большой архив детского порно, коллекционирование и регулярный просмотр которого, с его слов, подтолкнули к совершению инкриминируемого преступления.

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порноматериалов с изображением несовершеннолетнего.

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