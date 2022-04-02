День единения народов России и Беларуси, который отмечается 2 апреля, должен стать нерабочим в обеих странах, считает председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

“В этом году праздник выпал на выходные. Хотя, мне кажется, подчеркну, это мое мнение, день единения наших народов достоин занять место в календаре не только как праздничный, но и как нерабочий. Ведь нашим гражданам, действительно, есть, что праздновать”, – написала она в Telegram.

Этот праздник может встать в один ряд вместе с Днем России и Днем народного единства. “Ведь все это – важнейшие вехи истории”, – подчеркнула Матвиенко.

Старт интеграции двух государств был дан четверть века назад. И Москва особенно ценит то, что рядом с ней “не просто партнер, а надежный друг, на которого всегда можно положиться”, добавила спикер Совфеда.

Нам все-таки кажется, что сейчас, когда Беларусь и Россия стали изгоями в мире из-за того, что атаковали независимое государство Украина, праздновать такое единение мог предложить только человек, не вполне адекватно оценивающий происходящее.

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