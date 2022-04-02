Глава МИД Беларуси Владимир Макей обвинил неназванных союзников из стран бывшего СССР в предательстве в трудную минуту. Об этом он заявил 1 апреля на презентации книги Владимира Лиходедова.

«Сегодня, как ни горько об этом говорить, еще раз подчеркиваю, я говорю просто как человек, но Беларусь и Россия остались практически наедине с теми, кто пытается навязать этим государствам свою волю. И мне лично удивительно наблюдать, как в трудную для себя минуту часть вот этого непобедимого советского народа обращается за помощью к России и Беларуси, и эти государства оказывают им эту помощь. А в трудную для наших стран минуту эта часть непобедимого советского народа заявляет, что не будет «в одной корзине» с Россией и Беларусью. Это не претензия абсолютно, это просто констатация фактов», — сказал Макей, которого цитирует БЕЛТА.

Глава МИД не уточнил, кого он имеет в виду. Но многие подумали про Казахстан. В конце марта замглавы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов совершил визит в Брюссель, где заявил, что Казахстан будет соблюдать санкции, введенные США и ЕС против России и Беларуси. Кроме того, заявлен курс на сближение с ЕС и отказ от признания Крыма и Донбасса.

Макей также отметил, что есть и другие «моменты, на которые мы вынуждены обращать внимания».

«Кто-то опасается направить посла сюда, кто-то разъезжает по европейским столицам, пытаясь показать, что не имеет никакого отношения к происходящим событиям и не будет поддерживать вот эти «страны-изгои» (с их точки зрения) и так далее. Мы никого не осуждаем и не собираемся осуждать. Мы вынуждены обращать на это внимание и, конечно, будем учитывать это в нашей деятельности», — предупредил глава МИД Беларуси.

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