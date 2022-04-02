Начался апрель – время начала сельскохозяйственных и огородных работ. Самой главной огородной культурой у нас, несомненно, является картошка.

Удачное время для посадки картошки определяют погодные условия. Посадите слишком рано – картошка замерзнет от ночных заморозков, а если слишком поздно – поздно созреет и не переживет осенних морозов.

Сажать картошку нужно после окончания ночных заморозков, когда температура почвы не опускается меньше +7°. Это соответствует примерно +12° температуры воздуха днем и не меньше +5° ночью. Когда такие условия будут соблюдаться каждый день – можно сажать картошку.

Апрель в Беларуси начался со снега. По прогнозам синоптиков, стабильно теплой погода станет только после 15 апреля. В это время и можно начинать посадки картошки (но с учетом специфики регионов).

Когда сажать картошку по лунному календарю

Выбрать конкретную дату поможет лунный посевной календарь. Некоторые дни лунного календаря считаются более плодородными.

Удачные дни для посадки картофеля:

14, 18, 21, 22, 26, 27 апреля;

1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 24, 28 и 29 мая.

Неудачные и неплодородные дни:

23-25 апреля;

4, 10, 22 мая.

Подготовка к посадке картошки

Перед высадкой картошку стоит разложить на мешке или ткани на солнце на несколько дней. В это время должна стоять теплая и солнечная погода. Также нужно подготовить землю: перекопать и прорыхлить почву, прополоть сорняки.

Картошка лучше всего вырастает на тех участках, где её высаживают впервые. Также высаживать клубни можно в грунт, где в прошлом году были огурцы, капуста, свекла, кукуруза, зелень. В землю для посадки картошки можно добавить перегной, золу или луковую шелуху.

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