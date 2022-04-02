В краткой сводке на утро 38-го дня войны Генштаб украинской армии утверждает, что российские войска в Приднестровье проводят передислокацию.

“Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой Приднестровской молдавской республики с целью подготовки к демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины”, – отмечает Генштаб ВСУ.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдова не будет поддерживать международные санкции против России.

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