В краткой сводке на утро 38-го дня войны Генштаб украинской армии утверждает, что российские войска в Приднестровье проводят передислокацию.
“Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой Приднестровской молдавской республики с целью подготовки к демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины”, – отмечает Генштаб ВСУ.
Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдова не будет поддерживать международные санкции против России.
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