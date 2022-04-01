Самые вкусные блюда в мире

Карри лакса

Визитная карточка Азии – пряный суп лакса с острым ароматом кокоса и карри, блюдо перанаканской кухни. Родом лакса из Сингапура, Индонезии и Малайзии. Как и многие азиатские супы, готовится она по принципу конструктора: основная часть ингредиентов подготавливается отдельно и собирается перед подачей в единое целое.

Это пряно-кислый рыбный суп с лапшой (особенно хорошая версия, куда добавляют корень имбиря и ананас), который привлечет ваше внимание еще до того, как ложка коснется губ – такой восхитительный у него аромат. Традиционная асам лакса готовится из рыбы и разнообразных морепродуктов (креветок, моллюсков), хотя бывают варианты и с курицей.

Сом Там

Этот салат на основе зеленой папайи нравится всем без исключения туристам. Его уникальный вкус настолько гармонично сочетает кислый, сладкий, острый, горький, что остаться к нему равнодушным просто невозможно.

Готовится салат в ступке: сначала в ней смешивается заправка, после чего она растирается с овощами. Характерный вкус салату придают рыбный соус и сок лайма.

Утка по-пекински

В Китае много чудес, но два из них считаются главными: Великая Китайская стена и утка по-пекински. Это старинное блюдо, которое подавали когда-то к столу императора Поднебесной. Состав глазури из солодового сахара, превращающей тушку птицы в произведение кулинарного искусства, является профессиональным секретом китайских поваров.

После медленного обжаривания в духовке хрустящая кожица, покрытая глазурью, настолько хороша, что традиционная утка по-пекински – это прежде всего кожа и лишь небольшое количество мяса.

Особого внимания заслуживает оригинальная подача блюда: сначала повар выносит и показывает гостю целую готовую утку и лишь после этого нарезает на 120 тонких ломтиков вместе с кожицей.

Подают птицу вместе с лепешкой, зеленым луком, сливовым соусом и свежим огурцом, а иногда — с чесночной пастой и сахаром. Яркое, ароматное, нежирное мясо буквально тает во рту — недаром утка по-пекински была главным блюдом императорского стола во время династии Мин.

Рамен

Рамэн – это первое блюдо, которое стоит попробовать, приехав на отдых в Японию!

Его называют самым удачным сочетанием бульона с лапшой. Кроме нее в состав супа, в зависимости от рецепта, входят вареное яйцо, грибы, свинина или говядина, соленья, овощи, зелень и даже трюфели. Любопытно, что блюдо, которое прочно ассоциируется с японской кухней, родом из Китая. Но после Второй мировой войны ларьки-раменные стали повсеместно открываться в Японии: дешевым и вкусным супом кормили солдат, возвращавшихся домой.

И сейчас в Стране восходящего солнца насчитывается несколько десятков тысяч точек, где подают вкуснейший рамен — от недорогих повседневных кафе до мишленовских заведений. Бульоны для рамэна могут содержать от 5 до 40(!) ингредиентов. И может показаться, что существует столько видов бульона для рамэна, сколько рамэнных в Японии.

Со временем рамен обрел мировую славу: по статистике, каждый год в мире съедают около 100 млрд порций блюда. А в 2015 году японская компания разработала специальный рамен для питания астронавтов, отправив бульон с лапшой покорять космические дали.

Хотя рамен, как правило, считается блюдом мясным, насыщенным умами, есть также множество вариантов для вегетарианцев, веганов и пескетарианцев по всей стране. Afuri – классический пример этого! Хотя их основное блюдо – популярный юдзу (японский лимон) рамэн, они также предлагают вегетарианский рамен, который отлично сочетается с лапшой без глютена, сделанной из корней лотоса.

Пицца

Идут года, меняется кулинарная мода, но любовь к неаполитанской пицце остается неизменной. С момента создания блюда прошло уже почти 500 лет: за это время его ели короли и принцы, бедняки и простолюдины, дети и взрослые, европейцы и азиаты.

Секрет успеха главного итальянского специалитета – в тонком тесте из особого сорта местной муки, натуральных дрожжах, вкуснейших томатах Сан Марцано, которые растут близ окрестностей Везувия, и свежей моцарелле. Запекается неаполитанская пицца исключительно в дровяной печи, в которой достигается температура 450-500 градусов всего за 60 секунд. Стоит нарушить технологию, и результат уже не тот.

В декабре 2017 года неаполитанская пицца попала в список культурного нематериального наследия Юнеско. И хотя готовить блюдо пытаются во многих странах, мало кому удается выдержать строгие итальянские стандарты и добиться настоящего вкуса неаполитанской пиццы.

Ренданг

Словом «ренданг» в Индонезии называют скорее способ приготовления, при котором продукты (мясо, иногда овощи) подвергаются длительному тушению на очень медленном огне под соусом из кокосового молока и смеси специй (чеснок, куркума, имбирь, перец чили, лимонная трава, калган и многое другое).

Самый популярный вид ренданга – говяжий. Сложно удержаться и не съесть это нежное, ароматное блюдо прямо сразу, однако многие гурманы мужественно выдерживают сутки. Говорят, после такой «расстойки» ренданг становится еще лучше. Если это вообще возможно.

Пибимпап

Упорядоченный хаос на тарелке – так называют корейский пибимпап, или пибимпап. Многосоставное разноцветное блюдо с сырым желтком посередине сочетает в себе самые неожиданные ингредиенты, умудряясь превратить их в единое гармоничное целое. Основу пибимпапа составляет белый вареный рис, на который укладывают овощи, морепродукты, сырое мясо, пророщенные бобы, рыбу, зелень – все, что найдется в холодильнике.

Главное – не забыть приправить все острой перечной пастой кочхуджан, которая и служит главным связующим компонентом блюда. Рецепты разнятся в зависимости от региона и предпочтений повара, но особой любовью пользуется пибимпап в горшочке – посуда долго сохраняет тепло, поэтому рис не просто варится, а поджаривается и становится необычайно вкусным. Судя по количеству фото в Инстаграм, популярность пибимпапа неуклонно растет и со временем грозит потеснить даже итальянскую пиццу.

Паэлья

Трудно поверить, но королева испанской кухни – паэлья – раньше была едой бедняков. Питательное и дешевое блюдо из остатков продуктов придумали испанские крестьяне, назвав его в честь сковороды, в которой и тушили эту нехитрую мешанину.

Помимо риса в ход шло все, что попадалось под руку: овощи, фасоль, улитки, дешевые в те времена морепродукты, а если повезет – кролик или дикая утка. Готовили блюдо на открытом огне, а для аромата добавляли шафран и другие приправы. Все изменилось после того, как морепродукты из бросовой еды превратились в дорогие деликатесы – теперь паэлья входит в меню лучших европейских ресторанов, а также возглавляет рейтинг самых вкусных блюд в мире.

Спринг-роллы

Спринг-роллы готовят во многих странах Азии, но именно вьетнамские заслужили звание одного из лучших блюд в мире. Конвертики из полупрозрачной рисовой бумаги, начиненные свежими овощами, авокадо, морепродуктами и зеленью не только вкусны, но и очень полезны: спринг-роллы готовятся почти без термообработки и дарят организму щедрую порцию белков и витаминов.

Подают закуску с соусами: чесночным, с зеленым яблоком, чили и другими. Вьетнамское блюдо высоко оценили и в других уголках планеты – например, в Москве спринг-роллы заказывают в кафе и ресторанах чаще, чем любые другие блюда.

Тако

Звезду мексиканской кухни – тако – любят за отменный вкус и дешевизну. Готовится блюдо предельно просто: кукурузная или пшеничная тортилья начиняется овощами, мясом, морепродуктами, колбасками, рыбой, курицей, бобовыми, кукурузой, кинзой, сыром и другими ингредиентами – всего в мире существует 55 разновидностей тако.

Подают закуску с соусами – сальсой, сметаной и гуакамоле. Едят без тарелки и приборов – руками, ведь тако – еда простых людей.

Традиционно тако, лепешка из кукурузной или пшеничной муки с начинкой, является самой доступной пищей в Мексике. Хотя недавно мексиканец Хуан Алкала придумал вариацию национального блюда, стоимость которого составляет 25 тысяч долларов (497 тысяч песо). Ингредиентами являются мраморная говядина Кобе, икра, лобстер, черный трюфель, сыр бри и лепестки золота.

Тако подается с соусом сальса, приготовленным в том числе с использованием самого дорогого кофе в мире — лювак. Кулинар рекомендует запивать блюдо текилой Pasion Azteca стоимостью 150 тысяч долларов за бутылку. Чтобы заказать тако, необходимо соблюсти два непростых условия: проживать в президентском номере и внести депозит 12,5 тысяч долларов.

Суши

Если японцы что-нибудь делают, то с отдачей на 100%, доводя до немыслимой формы внешнего и внутреннего совершенства. Казалось бы, просто рис и просто сырая рыба. Но именно то, как сочетаются эти два продукта, как они выглядят и подаются к столу, превратили суши в мегапопулярное блюдо по всему миру.

Хоть раз попробовав настоящие высококачественные суши, становится понятно, почему японцы живут так долго – они просто не в силах расстаться со своим любимым блюдом.