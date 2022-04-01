Самые вкусные блюда в мире

Как говорил британский драматург Бернард Шоу, нет любви более честной, чем любовь к еде. Человечество придумало огромное количество потрясающих блюд, а благодаря глобализации еда больше не является достоянием той или иной страны. Кулинарные шедевры шествуют по миру, завоевывая всеобщую любовь и славу. В этой статье представляем вам блюда, которые пользуются огромным спросом и популярны во всем мире.
Массаман карри
Самым вкусным блюдом мира, по мнению кулинарных экспертов компании CNN, является экзотическое восточное кушанье – карри массаман. Оно удачно соединяет в себе сразу несколько вкусов: пряный, кислый, сладкий и соленый.
Блюда тайской кухни не первый год лидируют в мировых гастрономических рейтингах. Одно из любимых лакомств туристов и жителей королевства – массаман карри: тушеное в кокосовом молоке мясо с картофелем и жареным арахисом, приправленное букетом ароматных пряностей, тамариндом и рыбным соусом, подают в каждом тайском ресторане.
Массаман карри – насыщенное и сложное блюдо, готовить которое – целое искусство, требующее сноровки и точности. Как утверждают тайские повара, главное – строго соблюдать баланс ингредиентов, чтобы каждый из них «звучал» полноценно и не преобладал над другими.
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