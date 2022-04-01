Россия собирается остановить импорт продовольствия из «недружественных стран». Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России, экс-президент и экс-премьер Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

Также топ-чиновник считает, что стоит расширить продовольственное эмбарго в отношении ряда западных государств. Напомним, список запрещенных к ввозу из недружественных стран Запада продуктов, существует с 2014 года.

По его мнению, российских продуктов вполне достаточно для полного обеспечения внутренних потребностей страны.

В то же время нет речи о запрете импорта из Беларуси. Кроме того, Россия решила экспортировать продовольствие и сельхозкультуры только дружественным странам «за рубли и нацвалюты». Обещана помощь сельскому хозяйству в приоритетном порядке. В стране будет установлен контроль за ценами на продовольствие.

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