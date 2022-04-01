Рекламодателей обязали поддерживать государственные СМИ

Опубликован указ, которым рекламодателей обязали уплачивать сборы на поддержку государственных СМИ.
Платить сбор будут все юридические лица и ИП, которые зарегистрированы в Беларуси и являются рекламодателями.
От сбора освобождаются:
- организации, которые используют труд инвалидов (не менее 30% от численности работников),
- исправительные учреждения и предприятия департамента исполнения наказаний МВД.
- Сбор будет взыматься с любой рекламы, размещенной в том числе в интернете.
Сбор не будет взыматься с размещения:
- социальной рекламы,
- рекламы мероприятий, которые организуют госорганы,
- рекламы на досках объявлений и рекламы внутри зданий,
- рекламы на официальных сайтах госорганов,
- рекламы в СМИ, редакциями которых являются госорганы и госорганизации,
- рекламы в поддержку организациям спорта и физкультуры,
- рекламы, предоставленной рекламораспространителю для ее размещения рекламным агентством.
Базой для исчисления сбора является стоимость фактически оказанных для рекламодателя услуг без НДС.
Ставка сбора составляет:
- 10% – при размещении наружной рекламы и рекламы на транспортных средствах, в том числе внутри салонов,
- 20% – на всю остальную рекламу.
Что касается периодичности, то сбор будет взыматься раз в квартал. За его неуплату будет исчисляться пеня в размере 1/360 ставки рефинансирования.
В соответствии с указом, распоряжаться собранными средствами будет Министерство информации. Именно это ведомство будет распределять субсидии между госСМИ.
Указ вступает в силу с 1 мая 2020 года.
Остается вопрос: почему рекламодатели должны поддерживать только государственные СМИ, которые финансируются из госбюджета, где прописаны самостоятельной строкой? Есть десятки негосударственных изданий, которые много лет пользуются вниманием читателей. Это – журналы и газеты для детей, женщин, пенсионеров… Там тоже размещается самая разнообразная реклама.Список СМИ должен быть общим. Сколько можно делить вся и всех на “своих” и “чужих”?
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