01.04.2022, 15:13

Рекламодателей обязали поддерживать государственные СМИ

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Опубликован указ, которым рекламодателей обязали уплачивать сборы на поддержку государственных СМИ.

Платить сбор будут все юридические лица и ИП, которые зарегистрированы в Беларуси и являются рекламодателями.

От сбора освобождаются:

  • организации, которые используют труд инвалидов (не менее 30% от численности работников),
  • исправительные учреждения и предприятия департамента исполнения наказаний МВД.
  • Сбор будет взыматься с любой рекламы, размещенной в том числе в интернете.

Сбор не будет взыматься с размещения:

  • социальной рекламы,
  • рекламы мероприятий, которые организуют госорганы,
  • рекламы на досках объявлений и рекламы внутри зданий,
  • рекламы на официальных сайтах госорганов,
  • рекламы в СМИ, редакциями которых являются госорганы и госорганизации,
  • рекламы в поддержку организациям спорта и физкультуры,
  • рекламы, предоставленной рекламораспространителю для ее размещения рекламным агентством.

Базой для исчисления сбора является стоимость фактически оказанных для рекламодателя услуг без НДС.

Ставка сбора составляет:

  • 10% – при размещении наружной рекламы и рекламы на транспортных средствах, в том числе внутри салонов,
  • 20% – на всю остальную рекламу.

Что касается периодичности, то сбор будет взыматься раз в квартал. За его неуплату  будет исчисляться пеня в размере 1/360 ставки рефинансирования.

В соответствии с указом, распоряжаться собранными средствами будет Министерство информации. Именно это ведомство будет распределять субсидии между госСМИ.

Указ вступает в силу с 1 мая 2020 года.

Остается вопрос: почему рекламодатели должны поддерживать только государственные СМИ, которые финансируются из госбюджета, где прописаны самостоятельной строкой? Есть десятки негосударственных изданий, которые много лет пользуются вниманием читателей. Это – журналы и газеты для детей, женщин, пенсионеров… Там тоже размещается самая разнообразная реклама.Список СМИ должен быть общим. Сколько можно делить вся и всех на “своих” и “чужих”?

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