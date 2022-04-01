По официальным данным, экспорт сельскохозяйственной продукции в январе увеличился на 27%, в то время как производство в январе—феврале сократилось на 0,5%.

Нет ли здесь противоречия: сельхозпроизводство сокращается, а экспорт – растет? Откуда рост?

Газета “Белорусы и рынок” спросила белорусских экономистов.

Петр Мигурский: Рост экспорта произошел за счет увеличения цен

— Здесь нет никакого противоречия. Давайте вспомним статистику прошлого года по экспорту сельхозпродукции. Мало кто заметил, что объемы экспорта мясной и молочной продукции уменьшилась, а цена экспортной продукции выросла и достигла рекордных 6,7 миллиарда долларов.

Ситуация не уникальная: в мире резко растут цены на продукты питания. Причем, что меня удивило, цены выросли не только на мясомолочную продукцию, но и на зерновые культуры. Дефицит зерна, в частности, пшеницы, будет ощутим и в Беларуси – не зря запретили ее вывоз. То же самое произойдет и с рисом.

С одной стороны, происходит сокращение производства, с другой – рост экспорта за счет ценовой составляющей.

— Власти планируют наращивать экспорт сельхозпродукции и в нынешнем году. Не приведет ли увеличение экспорта к проблемам на внутреннем рынке?

— Может произойти разрыв, когда на экспорт продавать будет выгоднее, чем делать поставки на внутренний рынок. Это опасная ловушка в целом для государства. В любом случае на внутреннем рынке произойдет рост цен, а за счет роста цен будет ограничиваться спрос (пенсию повысили примерно на 30 рублей, но на эти 30 рублей сильно не поднимешься, пенсионеры не побежали в магазин).

В принципе возникнуть по всем направлениям могут проблемы, которые проявляются через экспорт. Увеличение поставок экспорта приведет к снижению поставок на внутреннем рынке и к росту цен на внутреннем рынке

Виктор Маргелов: Внутренний рынок ждет стагнация

Как себя чувствует белорусская торговля? Не ощущает ли она уже сейчас дефицит сельскохозяйственной продукции? О ситуации на внутреннем рынке рассказал сопредседатель Минского столичного союза предпринимателей и нанимателей Виктор Маргелов.

— Сложилась напряженная ситуация с сахаром. Очень напряженная ситуация с солью: мелкой солью уже накормили, но люди ищут крупную – на засолки. Крупной соли практически нет.

Напряженка по муке: известные бренды не купить, например, «Лидскую муку».

Чудесным образом сейчас исчезают традиционно белорусские овощи и фрукты. Как только открыли границу с Россией (а ее открыли очень широко, на границе вроде уже не стоят ни российские, ни белорусские пограничники), буквально в течение первых трех дней у нас пропали яблоки, которые были запрещены к вывозу.

Понятное дело, заканчивается хорошая картошка. Плохой хватает на базах – на нее и цена не растет, но половину гнили надо выбрасывать.

Белорусской капусты давно нет по привычным ценам – ее уже забыли.

Ситуация с мясом более напряженная, чем раньше, но в принципе с мясом, мясными изделиями, колбасами особых проблем нет.

По хлебу тоже особых проблем нет.

— Планы белорусского руководства нарастить экспорт сельхозпродукции…

— Честно скажу, не знаю, как нарастить экспорт. Из того, что мы видим, потенциал сельского хозяйства стремительно падает. Возьмите даже численность населения, которая уменьшилась на 100 тысяч: половина – на селе, половина – в городе. Если в городах живет более 75% населения, и его сокращение не так заметно, то для села это серьезная проблема.

Конечно, сегодня стало больше высокопроизводительной техники, если на больших полях будут садить культуры, которые можно механизировано обрабатывать, то отдельные показатели можно увеличить. Например, рапс вроде выгодно растить и производить рапсовое масло, которое продавали за границу. Но сейчас нет никаких гарантий, что Европа заберет рапсовое масло. А России оно явно не нужно. Слишком много «но» встает на пути увеличения экспорта. Поэтому я бы очень осторожно относился к перспективам роста. Вполне возможно, что мы соберем гораздо лучший урожай, чем в прошлом году, но только за счет благоприятной погоды.

— Как потенциальное наращивание экспорта повлияет на внутренний рынок?

— Внутренний рынок сначала ждет серьезная стагнация. Она, впрочем, уже идет: в тех успешных магазинах, которые по дешевым ценам быстрее продали свой товар и выставили по новым, произошло серьезное падение выручки. Но мы можем увидеть новые цены, которые у нас появятся через две недели – через месяц. А цены, честно скажу вам, очень и очень серьезные.

Тот же сахар в России стоит в полтора раза дороже, а граница открыта. У нас уже появились россияне, которые скупают сахар, тушенку, ряд других товаров — у нас цены намного дешевле. Общая тенденция такова, что цены в Беларуси будут расти – догонять российские. В противном случае продукция будет вывозиться, этих товаров не хватит для белорусских потребителей. Соответственно, потребительский спрос в физическом выражении будет падать. Денег у людей больше не станет, а запланированный рост доходов на 2-3% с учетом инфляции — это на самом деле реальное падение доход

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