Арсений СИВИЦКИЙ, сооснователь и директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований, руководитель программы исследований проблем региональной и международной безопасности, магистр философских наук:

– С моей точки зрения, ближайшие полтора-два месяца станут решающими (в войне, развязанной Россией. – Прим.). И если Украина сможет выстоять, то это, конечно, будет коренной перелом. Дело в том, что уже в апреле начинается кампания по демобилизации российских военнослужащих. Это значит, что к маю-июню на дембель отправятся около 135–150 тысяч российских военнослужащих, а значит, у России возникнут очень серьезные проблемы с дополнительными резервами, которые можно бросить на ведение боевых действий. Мы видим, что эти резервы уже исчерпаны (как минимум оперативные). В ряде военных округов (прежде всего Восточный и Южный) проходят скрытые кампании по мобилизации, но они не приносят желаемого результата. Ограниченность средств и ресурсов подталкивает российское руководство к тому, чтобы попытаться добиться максимального результата путем эскалации боевых действий на протяжении ближайших месяцев.

За прошедший месяц боевых действий Россия исчерпала трехгодичный запас высокоточных ракет и всё больше переходит к использованию так называемых средств неизбирательного поражения – тяжелой артиллерии, неуправляемых авиаснарядов, что в итоге приводит к массовым разрушениям гражданской инфраструктуры и потерям среди гражданского населения. Поэтому эскалация, с моей точки зрения, будет происходить со всеми вытекающими гуманитарными последствиями. И я не исключаю, что в ближайшие недели Москва попробует реализовать так называемую сирийскую тактику, когда окруженные города активно уничтожаются с помощью ковровых бомбардировок. Чтобы спровоцировать, с одной стороны, миграционный кризис, гуманитарную катастрофу, а с другой стороны, принуждать украинское руководство, западные страны к переговорам на условиях Кремля.

Публикация из № 26 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»