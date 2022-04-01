Модель Prada и Lacoste на передовой

24 февраля, в день, когда в Украине началась полномасштабная война, приоритеты многих людей изменились. Одним из защитников Украины стал Лев Улесов. Ранее он был звездой модных показов всемирно известных брендов. Например, Givenchy, Hugo Boss, Prada и Lacoste. Но с приходом войны сменил модную одежду на военную форму и взял в руки автомат.

Фото из Инстаграм

Сейчас 21-летний парень из Броваров находится на передовой в качестве военного медика. К слову, его родной город практически уничтожен.

Фото из Инстграм

“Мой план состоит в том, чтобы спасать людей с горячих точек, оказывать первую помощь на земле и вывозить тела за пределы передовой”, рассказал Лев в интервью The Daily Star.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»