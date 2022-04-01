Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России, введенных США и ЕС. Об этом заявил первый заместитель главы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов, сообщает EuroActiv.

Сулейменов дал интервью интернет-изданию в ходе своего визита в Брюссель. Он обозначил три цели этого визита в ЕС. Первой, по его словам, было обсуждение изменения геополитической ситуации, в связи с началом Россией военной атаки на Украину.

Кроме того, по словам Сулейменова, стороны обсудили «санкции, примененные к российской экономике и финансовой системе, и их последствия для Казахстана, а также путей их смягчения».

Он отметил, что Казахстан присоединится к санкциям против России.

«Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью Экономического союза с Россией, Беларуси и других стран, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС», — сказал Сулейменов.

Третья цель визита, по словам Сулейменов, это обсуждение расширения сотрудничества Казахстана с Европейским союзом.

Таким образом, даже ближайшие союзники сейчас дистанцируются от России.

КСТАТИ

К санкциям против России присоединяется Грузия. Хотя еще месяц назад из этой постсоветской страны, теневым кардиналом которой является российский олигарх грузинского происхождения Бидзина (Борис) Иванишвили, звучали противоположные заявления.

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