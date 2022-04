(Працяг. Пачатак у №№77–84, 86–100 за 2021 год, №№1–25.)

Аляксандр Іванавіч Ходзька (Барэйка) (30 жніўня 1804 г. – 27 снежня 1891 г.)

Аляксандр Ходзька – дыпламат, іранолаг.

Нарадзіўся ў маёнтку Крывічы Мінскай губерні (цяпер Мядзельскі раён Мінскай вобласці) у сям’і вядомага ў Беларусі і Літве дзяржаўнага дзеяча і пісьменніка Яна Ходзькі. Алесь, як звалі яго бацькі і сябры, атрымаў добрае дамашняе выхаванне. Вывучыўшы некалькі замежных моў, ён мог цэлымі днямі чытаць кнігі ў багатай бацькавай бібліятэцы. Менавіта чытанне, самастойная праца з кнігай далі магчымасць А.Ходзьку пазней стаць вучоным-усходазнаўцам. З 1816 года Алесь вучыўся ў гімназіі ў Вільні пад кіраўніцтвам педагога Т.Зана, у будучым вядомага ўсходазнаўцы.

Пасля заканчэння гімназіі ў 1820 годзе А.Ходзька паступіў на факультэт моўных навук і выяўленчага мастацтва Віленскага ўніверсітэта. Вялікі ўплыў на яго развіццё зрабілі лекцыі выдатных вучоных таго часу – І.Лелевеля, Г.Гродэка, І.Даніловіча. Ва ўніверсітэце ў А.Ходзькі праявілася цікавасць да культуры народаў Усходу. Ён стаў вядомы як паэт, які прапагандаваў у асяроддзі літаратурнай моладзі ідэалы рамантызму, што знайшло адлюстраванне ў яго ўсходазнаўчай творчасці. Ён быў уведзены ў кола блізкіх аднадумцаў Т.Зана па паўлегальных таварыствах і браў актыўны ўдзел у іх дзейнасці. Калі таварыствы былі разгромлены царскімі ўладамі, А.Ходзька, як і іншыя іх члены, у тым ліку і яго сябра А.Міцкевіч, знаходзіўся пад следствам, але затым быў апраўданы. 16 красавіка 1825 года ён скончыў універсітэт.

Каб глыбей пазнаёміцца з усходняй культурай, А.Ходзька вырашыў прадоўжыць адукацыю ў Пецярбургу, у якім былі сканцэнтраваны лепшыя ўсходазнаўчыя сілы Расіі. У 1827 годзе ён паступіў у Вучэбнае аддзяленне жывых усходніх моў пры Азіяцкім дэпартаменце Міністэрства замежных спраў. Гэта навучальная ўстанова рыхтавала перакладчыкаў усходніх моў для рускіх місій на Усходзе. Актыўна вывучаючы персідскую і арабскую мовы, А.Ходзька шмат перакладаў. У 1829 годзе быў выдадзены яго зборнік вершаў і перакладаў, прысвечаны А.Міцкевічу. У іх з поўнай сілай праявілася веданне і разуменне паэтам Усходу. У анталогію ўвайшлі новагрэчаскія, персідскія, башкірскія, азербайджанскія народныя песні. Кніга завяршалася паэмай А.Ходзькі «Дэрар», заснаванай на арабскім фальклоры.

У хуткім часе А.Ходзька быў прызначаны перакладчыкам у расійскую місію ў Іране. Да месца прызначэння ён прыбыў, адолеўшы доўгі шлях з Пецярбурга цераз Астрахань і Баку. Яго дарожныя нарысы былі змешчаны ў пецярбургскіх газетах. У Іране А.Ходзька займаў пасаду перакладчыка пры рускім консульстве ў Тэбрызе, а затым сакратара генеральнага консула. З жніўня 1834 года ён становіцца консулам у Рэшце – адміністрацыйным цэнтры правінцыі Гілян. Час знаходжання ў Іране з’яўляецца самым плённым перыядам біяграфіі А.Ходзькі. Даследчык вывучаў краіну, яе гісторыю, быт, мовы, культуру яе жыхароў.

Збору матэрыялаў садзейнічалі службовыя паездкі даследчыка па розных раёнах Ірана. Вялікую навукову цікавасць уяўляюць дарожныя дзённікі падарожжаў за 1834–1835 гады для вывучэння правінцый Мазандэран і Харасан. Часта А.Ходзька першым з еўрапейцаў пранікаў у асобныя раёны Ірана. Сабраныя ім рукапісы і зробленыя запісы ляглі ў аснову большасці яго пазнейшых навуковых публікацый, сярод якіх найбольшую цікавасць уяўляюць працы па геаграфіі, гісторыі, мовазнаўстве, фальклоры, этнаграфіі, тэатры, рэлігіі. Асаблівае значэнне для навукі маюць яго комплексныя апісанні асобных тэрыторый Ірана. Пяру А.Ходзькі належыць выдадзенае на рускай і французскай мовах падрабязнае гісторыка-геаграфічнае апісанне правінцыі Гілян, якая знаходзіцца на паўднёвым узбярэжжы Каспійскага мора.

Сярод сабраных А.Ходзькам матэрыялаў былі рукапісы, якія адлюстроўвалі асобныя бакі рэлігійнага жыцця насельніцтва Ірана. У 1839 годзе даследчык пераклаў з персідскай мовы на французскую рэдкі рукапіс «Кулсун-нене», ці як персідскія жанчыны тлумачаць Каран».

У кола інтарэсаў А.Ходзькі ўваходзілі праблемы філалогіі, фалькларыстыкі, этнаграфіі, рэлігіі народаў прыкаспійскіх абласцей. Многа сіл і часу было аддадзена на вывучэнне сучаснай персідскай літаратуры. Вынікам гэтага з’явіўся зборнік персідскай народнай паэзіі, выдадзены на англійскай мове пад загалоўкам «Specimen of the popular poetry of Persia…». Праца была перакладзена на французскую і нямецкую мовы, прычым на французскую мову яго пераклала Жорж Санд.

У 1842 годзе А.Ходзька вярнуўся ў Расію, звольніўся з дыпламатычнай службы і неўзабаве перасяліўся на пастаяннае месца жыхарства ў Францыю. У Парыжы ён прысвяціў сябе навуковым і літаратурным заняткам у галіне ўсходняй палітыкі і культуры. У 1848 годзе выдаў персідскі тэкст з французскім перакладам і каментарыямі запісак іранскага пасла ў Францыі Мірзы Махамед Алі-хана «Адзінабожжа (секты) вахабітаў, растлумачанае імі самімі». У 1851 годзе ў Парыжы было выдадзена яго даследаванне «Le Gilan ou lemarais Caspien».

У Францыі ўсходазнаўца падтрымліваў пастаянныя сувязі з Іранам. У 1857 годзе іранскі ўрад па рэкамендацыі палітычнага дзеяча Фарух-хана Амін ад-Даула, пры якім А.Ходзька быў кансультантам у часе яго знаходжання ў Францыі ў 1857–1858 гадах, даручыў яму «ажыццявіць апеку» над 42 іранскімі юнакамі, якія вучыліся ў Парыжы. Апека гэта працягвалася да 1868 года.

У 1857 годзе А.Ходзька спрабаваў заняць вакантнае месца выкладчыка персідскай мовы, але атрымаў толькі месца прафесара славянскіх моў і літаратур. Да яго гэты курс у Каледж дэ Франс чытаў А.Міцкевіч. У Парыжы А.Ходзька дапамагаў А.Міцкевічу выдаваць газету, вакол якой аб’ядноўваліся эмігранты з розных краін. Усходазнаўчыя працы А.Ходзькі атрымалі прызнанне і высокую ацэнку яго сучаснікаў і наступных даследчыкаў Ірана.

А.Ходзька першым звярнуў увагу даследчыкаў на мовы іранскай групы, якія дагэтуль не вывучаліся: талышскую, гілянскую, мазандаранскую і іншыя. Складзеная ўсходазнаўцам «Граматыка персідскай мовы» вытрымала два выданні: у 1852 і 1883 гадах.

Памёр у Нуазі-дэ-Сэк пад Парыжам і быў пахаваны на могілках у г.Манмарансі недалёка ад Парыжа.

