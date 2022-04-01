И снова здравствуйте

В Москве повторно рассмотрят дело на 3,3 миллиона долларов, которые частная компания почти отсудила у правительства Беларуси

Арбитражный суд Москвы принял к повторному рассмотрению дело о многомесячном экономическом споре между российским ООО «Управляющая компания «ДаВинчи» и Республикой Беларусь в лице Совмина РБ. Интересы правительства в российских судах представляет Минюст Беларуси. Третьим лицом в этом деле заявлен российский бизнесмен Михаил Рабинович, являющийся учредителем холдинга «ДаВинчи», совладельцем «Локо-банка» и ряда компаний. Цена спора – более 3,3 миллионов долларов, пишет Новая Деловая Газета.

В первом раунде судебных тяжб, который длился почти два года, частная российская компания одержала победу над белорусским правительством. Проигравшая сторона не смирилась с поражением, дошла до Верховного суда РФ и вернула дело на круги своя. 19 января текущего года Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ отменила судебные акты судов первой и кассационной инстанций, а дело направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Напомним суть этого запутанного дела, которое напрямую касается строительства СЗАО «Осиповичский вагоностроительный завод» (ОВЗ). Этот проект называли одним из крупнейших совместных проектов России и Беларуси в машиностроительной отрасли, в него инвестировали десятки миллионов долларов, однако новенький завод не смог встать на ноги и обанкротился. Ликвидационное производство предприятия должно завершиться 20 мая.

Как все начиналось

19 апреля 2011 года Евразийский банк развития (ЕАБР) и СЗАО «Осиповичский вагоностроительный завод» заключили кредитный договор на общую сумму 63,519 миллиона долларов. Через два месяца правительство Беларуси выдало банку гарантию, которая обеспечила исполнение обязательств завода по этому соглашению.

ОВЗ был построен в 2013 года на базе вагоноремонтного депо в Осиповичах с участием БелЖД (26% акций) и российской компании «Гранд Экспресс» (74%). Проектная мощность ОВЗ – после реализации проекта стоимостью 160 миллионов долларов – должна была достичь 2,5 тысячи грузовых вагонов и 2 тысячи танк-контейнеров в год. Инновационные технологии, используемые в производстве, позволили бы быстро переходить от выпуска одной модели вагонов к другой. Но завод так и не вышел на проектные мощности, а затем и вовсе пошел на банкротство.

В 2016 году Экономический суд Могилевской области в отношении ОВЗ возбуждает производство по делу об экономической несостоятельности. Имущество предприятия идет с молотка.

В назначенный срок ОВЗ деньги банку не вернул, поэтому летом 2016 года белорусское правительство погасило за него основной долг по займу. Тогда же банк направил в адрес Совмина письмо, в котором подтвердил, что государство надлежащим образом выполнило свои обязательства по гарантии.

Параллельно с этим ЕАБР уступил свои права требования в части половины просроченных процентов и половины неустойки ООО «УК «ДаВинчи», которое решило взыскать эти деньги с Беларуси в судебном порядке. Согласно условиям гарантии, все споры по ней должны рассматриваться в Международном коммерческом арбитражном суде (МКАС) при Торгово-промышленной палате России. Туда общество и обратилось с иском.

12 марта 2020 года МКАС удовлетворил иск «ДаВинчи». В своем решении арбитраж взыскал с ответчика убытки, которые возникли у истца из-за нарушения условий гарантии, в размере 3,2 миллиона долларов, расходы на оплату регистрационных и арбитражных сборов в размере 3,737,512 рублей и судебные траты на 115,408 тысяч долларов.

Правительство Беларуси в лице Минюста активно сопротивлялось и обжаловало это решение. А «ДаВинчи» в свою очередь обращается в Арбитражный суд Москвы с заявлением о выдаче исполнительного листа.

16 февраля 2021 года первая инстанция в своем решении по делу удовлетворила требования ООО, а Беларуси отказала. Суд посчитал, что МКАС имел компетенцию на рассмотрение спора и выдал обществу исполнительный лист. Это решение поддержали апелляция и кассация. После чего белорусские власти обратились в Верховный суд РФ.

Неучтенные обстоятельства

«НДГ» ознакомилась с мотивировочной частью определения ВС РФ. По сути, в нем содержатся указания суду первой инстанции, как в этом деле поставить точку. В частности, отмечается, что нижестоящим инстанциям следовало выяснить, стала ли компания «ДаВинчи» стороной арбитражного соглашения. Для этого судам необходимо проверить, перешли ли права по гарантии правительства Беларуси к ООО, которое к строительству ОВЗ никакого отношения не имела.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС также обратила внимание, что при выдаче исполнительного листа нижестоящие инстанции указали на наличие у Беларуси в Москве четырех объектов недвижимости, на которые истец с помощью судебных приставов мог наложить арест.

Однако в данном случае это был бы международный скандал, ибо все эти здания относятся к посольству РБ в РФ, а их отчуждение запрещено Венской конвенцией о дипломатических сношениях и не только. «Согласно Правительственному соглашению от 17 декабря 2012 года, спорные объекты недвижимости предназначены исключительно для обеспечения функционирования Посольства Республики Беларусь и не могут быть проданы или иным образом переданы третьим лицам без согласия российской стороны», – отмечено в определении ВС РФ.

Эти обстоятельства суды проигнорировали и не выяснили, есть ли у Беларуси другое имущество на территории России. Кроме того, ВС учел, что в отношении ОВЗ возбуждено дело о банкротстве. Нижестоящим судам необходимо было проверить, не включена ли сумма процентов и неустойки в реестр требований кредиторов заемщика.

ВС также отметил, что при новом рассмотрении суду первой инстанции необходимо оценить довод ответчика о зачете, который состоялся по решению Экономического суда Минска.

Справка «НДГ». В феврале 2020 года стало известно, что Генпрокуратура Беларуси подала иск в интересах БелЖД к бывшим владельцам и топ-менеджерам ОВЗ. Среди пяти ответчиков назывался и Михаил Рабинович, как соучредитель «Гранд Экспресса». Общая сумма иска – 23 миллиона евро и 16,2 миллионов белорусских рублей в виде убытков, которые понесла белорусская сторона от партнерства с россиянами. Вероятно, эти суммы имелись в виду для взаимозачета, чтобы не допустить потери казенных 3,3 миллионов долларов, проигранных в российских судах и решить проблему с Рабиновичем. Схема была такой: Минюст обращается с иском в Экономический суда Минска, суд его удовлетворяет, в результате чего происходит взаимозачет сумм, как сообщалось в судебных документах, «вытекающих из решения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации».

Вполне логичный вариант – свести проигранную судебную тяжбу к нулевому исходу, однако Арбитражный суд Москвы отказался признавать на территории Российской Федерации решение Экономического суда Минска.

«При новом рассмотрении дела суду следует учесть правовую позицию, выраженную в данном определении, установить обстоятельства, имеющие значение для дела, и вынести законный и обоснованный судебный акт», – говорится в определении ВС РФ.

Собеседование со сторонами конфликта и проведение предварительного судебного заседания назначено на 5 апреля.

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