В Институте лазерной инженерии Университета Осаки состоялась демонстрация прототипа установки для ядерного синтеза от австралийской компании HB11 Energy. Ее основатели разработали собственную технологию, которая принципиально отличается от токамака тем, что в ней не создается экстремально высоких температур. А потому и сама конструкция реактора в разы проще и дешевле, причем ее принципиальная работоспособность подтверждена учеными разных стран.

Принцип термоядерного синтеза в том, чтобы создать условия, при которых ядра атомов столкнутся и сольются с образованием нового элемента и выделением энергии. Внутри звезд и в токамаке это достигается за счет создания огромных температур, когда частицы начинают двигаться так быстро, что обязательно столкнутся между собой. Но в HB11 Energy предложили иной способ – они воздействуют сверхмощным лазером на атом водорода, буквально «вталкивая» его в атом бора, для преодоления сил отталкивания, пишет Техкульт.

Установка HB11 Energy выглядит как сфера с мишенью из бора внутри и двумя отверстиями для лазеров. Первый воздействует на атомы водорода, второй вместе с емкостной катушкой генерирует магнитное поле для удержания плазмы. Во время реакции образуются простые альфа-частицы без электронов. Это значит, что у них положительный заряд, который и планируют «собирать» инженеры HB11 Energy. Правда, не уточняют, как именно.

В ходе экспериментов установка действительно выработала некоторое количество альфа-частиц, причем в десятки раз больше расчетного числа. Однако КПД оказалось всего лишь на уровне 0,0005, поэтому о создании полноценного генератора чистой энергии на данном этапе речи не идет. Что не мешает создателям HB11 Energy рекламировать свое детище и собирать инвестиции на создание новой установки с лазерами уже петаваттной мощности.

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