Беларусь снимает ограничения на пересечение своей границы. Роман Головченко подписал соответствующее постановление.

Документом снимаются ограничения на пересечение Государственной границы как иностранными гражданами, так и гражданами Республики Беларусь в наземных пунктах пропуска.

Также постановлением регулируются условия освобождения иностранных граждан от предоставления ПЦР-тестов при въезде в Республику Беларусь.

Документ вступает в силу после официального опубликования.

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