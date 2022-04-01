Беларусь снимает ограничения на пересечение своей границы. Роман Головченко подписал соответствующее постановление.
Документом снимаются ограничения на пересечение Государственной границы как иностранными гражданами, так и гражданами Республики Беларусь в наземных пунктах пропуска.
Также постановлением регулируются условия освобождения иностранных граждан от предоставления ПЦР-тестов при въезде в Республику Беларусь.
Документ вступает в силу после официального опубликования.
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