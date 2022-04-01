Министерство торговли США добавит более ста российских и белорусских организаций в список экспортного контроля.

В ближайшие дни Минторг собирается предпринять дополнительные меры, для ослабления “российского оборонного, космического и морского секторов”, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, пишет издание “Белорусы и рынок”

Организации, попавшие в список, не смогут без лицензии получать технологии США. В предоставлении данной лицензии, добавила она, “в большинстве, если не во всех случаях, будет отказано”.

Ранее министерство финансов США вынесло определение о возможности применения санкций к физическим и юридическим лицам, связанным с «аэрокосмическим, морским и электронным секторами» экономики России.

Данное определение позволяет министерству вводить санкции против «любых физических или юридических лиц, которые работают или работали в любом из этих секторов». Отмечается, что ранее санкционные полномочия распространялись на сектора финансовых услуг, технологий и оборонной промышленности.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»