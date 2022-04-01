Флагманы по всей стране отчитались о принятых на работу и уволенных работниках. В 2022 году продолжился отток кадров с валообразующих предприятий Беларуси.

За 2 месяца нынешнего года наниматели в крупных и средних организациях уволили 86,9 тысяч человек. За этот же период количество принятых на работу составило почти 82 тысячи. Таковы оперативные оценки Белстата.

Кроме абсолютных показателей рынка труда существуют относительные. В эту группу входит коэффициент замещения уволенных принятыми. Коэффициент замещения уволенных работников принятыми в 2021 году был равен 92,7%, а в 2022 году составил 94,1%. Надо пояснить, что коэффициент замещения показывает, сколько работников в среднем было принято на работу вместо каждых 100 уволенных. Если этот коэффициент меньше 100%, то на рынке труда происходит отток кадров, если больше 100% – приток, пишет портал banki24.by.

В январе-феврале 2022 года количество уволенных из-за ликвидации организации или кадровой оптимизации составило 700 человек. На этом же уровне данная группа уволенных была в 2021 году. Однако в текущем году выросло число увольнений за прогулы и другие нарушения дисциплины.

По итогам 2 месяцев нигде из территорий не было притока кадров на флагманские предприятия. По Минску коэффициент замещения составил 95,6%, а по областям колебался от 89,1% в Гродненской до 97,9 % в Минской.

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