Днем 26 марта в милицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 65-летнего жителя Полоцка. Его родственники рассказали, что мужчина уехал на рыбалку и не вернулся, сообщает Следственный комитет.

В этот же день, у озера вблизи деревни Паулье Ушачского района обнаружили автомобиль мужчины. Рядом – оборудование и снасти для зимней рыбалки. Круг поисков значительно сузился. Спустя два дня сотрудники МЧС обнаружили и извлекли из воды тело 65-летнего жителя Полоцка без признаков жизни.

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и родственники погибшего. Для установления точной причины смерти рыбака назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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