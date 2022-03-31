Экономический суд города Минска начал процесс ликвидации частного театрально-зрелищного унитарного предприятия «Современный художественный театр» (СХТ). В его спектаклях играл эмигрировавший шоумен Денис Дудинский.

Театр фактически был антрепризной компанией без постоянной сцены. Например, в 2020 году СХТ работал в помещениях комплекса Dipservice Hall (комплекса «Фрунзе»). В то время ставились «Дракон» Шварца, новая версия «Тартюфа» Мольера и др, пишет Office Life.

Юрлицо было основано в 2012 году, а в 2021-м собственник решил ликвидировать СХТ. В конце марта 2022 года начат процесс в суде. Пока неизвестно, есть ли у компании долги.

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