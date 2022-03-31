В Беларуси выявили новый подвид штамма «омикрон» — «стелс-омикрон». У большинства пациентов отмечается легкое течение инфекции. При «стелс-Омикроне» вернулись симптомы:

потеря обоняния

более выражены боли в горле

головная боль

желудочно-кишечные расстройства

Минздрав напоминает, что впервые обнаружен этот подвид в Ботсване и ЮАР. Наиболее выраженные симптомы наблюдаются у тех, кто не прошел вакцинацию или ревакцинацию.

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